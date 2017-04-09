По факту столкновения электрички и поезда в Москве возбуждено дело

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура приступила к проверке по факту столкновения поезда и электрички в Москве. Возбужденного уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Московская межрегиональная транспортная прокуратура приступила к проверке по факту столкновения поезда и электрички в Москве. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи со столкновением пригородного поезда с пассажирским поездом "Москва - Брест" на белорусском направлении железной дороги", - отметили там.

Также в надзорном ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена". Расследование взял на личный контроль московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков.

Авария на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили" произошла 8 апреля в 22:16 по московскому времени, сообщает ТАСС. Машинист пригородного поезда Москва - Усово ради предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение. В результате была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. В итоге в него врезался пассажирский поезд Москва – Брест. Машинист этого поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички, а также секция локомотива пассажирского поезда. Кроме того, было приостановлено движение по двум путям. Утром 9 апреля его восстановили.

По данным "Интерфакса", за медицинской помощью обратились 50 человек. Среди них три гражданина Белоруссии.