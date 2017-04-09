По факту взрыва газа в доме в Таганрорге МЧС открыло горячую линию

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МЧС открыло горячую линию по факту взрыва газа в доме в Таганроге. На этот номер можно звонить по вопросам дальнейших действий жильцов пострадавшего дома.

По факту взрыва газа в доме в Таганроге МЧС открыло горячую линию. Об сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

"В главном управлении открыт номер горячей линии 8-863-239-99-99, на который можно звонить по вопросам дальнейших действий жильцов пострадавшего дома: куда обращаться для обследования квартиры, составления актов состояния жилья и другие вопросы", - отметил собеседник агентства.

Взрыв произошел на пятом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Возгорания не последовало. В результате происшествия погибли двое. Еще два человека находятся в больнице.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Шаумяна. В помещении, где взорвался газ, повреждены межкомнатные перегородки, обрушилось перекрытие. В четырёх соседних квартирах выбило стекла. Жильцы дома, а это коло 65 человек, эвакуированы. Их разместили в здании детского сада, который находится неподалёку. На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты обследуют разрушения и оценивают состояние постройки. Устанавливаются обстоятельства инцидента.