О столкновении поездов в Москве доложили Путину

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Крупная железно-дорожная авария произошла на западе Москвы. Вечером 8 апреля там столкнулись пассажирский поезд и пригородная электричка. Есть пострадавшие. От мощного удара несколько вагонов сошли с рельсов. Один, по словам очевидцев, буквально разорвало пополам. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Искореженный вагон до сих пор на месте аварии. Его сняли с рельсов и переместили на обочину, где он не мешает движению, которое восстановили ещё рано утром. Бригады специалистов работы на участке начали ещё затемно. Монтаж проводов, оборванных во время столкновения поездов продолжается и сейчас, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло в субботу поздно вечером. Электричка Москва-Усово шла по расписанию, но на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили" резко затормозила. Пассажиры рассказывают, что в вагонах погас свет. Похоже, заклинило тормоза и электричка покатилась назад. Навстречу скорому поезду Москва-Брест.

"Машинисты тогда уже сказали - тормоза отклинило, все мы едем назад. Залетает как раз техник, пытается дернуть стоп-кран, подрываются некоторые ребята дергают стоп-кран, потому что понимают, что мы просто катимся назад. ((21.54)) Буквально, минуты две, уже электричка начинает так достаточно сильно разгоняться и потом просто машинист говорит: " Все! Передавайте диспетчерам то, что мы уводим людей, готовимся к столкновению, мы катимся назад", - рассказали очевидцы произошедшего.

В пригородном поезде никто не пострадал. Люди успели перейти в первые вагоны, о чём по громкой связи попросил машинист. Последний вагон сплющило в гармошку. От удара сошел с рельсов и локомотив скорого. Его пассажиры к такому готовы не были.

"Эвакуированы в лечебные заведения больше 20 человек. В настоящее время 12 человек находятся в стационаре. В том числе шесть в тяжелом состоянии, им организована комплексная медицинская помощь и поддержка. Кроме того, те люди, которые пожелали остаться здесь, с поезда мы их сняли и отправили к родным и близким", - отметил глава МЧС Владимир Пучков.

Поезд Москва-Брест - ночной скорый. Едва он отошел от Белорусского вокзала, как пассажиры стали готовиться ко сну. Многие успели занять свои места на верхних полках, но после столкновения попадали и сильно ушиблись. Впрочем, панике не поддались - сами помогали друг другу, пока не приехали спасатели. Уже есть ответ, почему все это произошло. Машинист электрички резко затормозил, когда заметил человека, перебегающего через пути.

"В целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение. По причине внештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, из-за чего произошло самопроизвольное движение его в обратную сторону с последующим столкновением, стоящим на перегоне Фили-Кунцево пассажирским поездом", - отметил начальник службы корпоративных коммуникаций МЖД Владимир Мягков.

Точные причины произошедшего сейчас выясняются. Движение на Белорусском направлении на несколько часов оказалось заблокировано. О столкновении поездов на западе столицы сразу же доложили президенту России Владимиру Путину. Он поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации.

К утру движение на железной дороге было полностью восстановлено. Пассажиров, которые не смогли уехать на электричках, развозили автобусами до глубокой ночи. Брестский поезд вернули на вокзал, прицепили другой локомотив. Отправили в объезд вместо смоленского направления пи киевскому.

Кристин Одиноченко, Андрей Булычев, Валерия Дзгоева, Мария Никонова, "ТВ Центр".