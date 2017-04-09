Два взрыва прогремели в египетском городе Танта

Теги: египет взрыв Происшествие

В египетском городе Танта произошло два взрыва. Сначала взорвалась бомба у коптского храма. В результате погибли не менее 16 человек. Затем последовал взрыв у центра подготовки полицейских.

Срочные сообщения о двойном теракте приходят в эти минуты из Египта. Первый взрыв прогремел возле христианской церкви святого Георгия в городе Танта. Телеканал Al Arabiya говорит о 16 погибших и более сорока пострадавших, передает "ТВ Центр".

По другим данным, взрыв произошёл внутри храма. Это случилось в день Входа Господня в Иерусалим, когда в церковь на праздничную службу собирается много народа.

Вскоре после этого взрыв раздался в центре подготовки полицейских. Информации о пострадавших пока нет. Мы продолжаем следить за развитием событий.