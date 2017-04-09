В Сирии прокомментировали потери от удара США по авиабазе

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Офицер управления военно-воздушной базы "Шайрат", подвергшейся удару крылатыми ракетами ВМС США Сулейман Махмуд рассказал о потерях. По его словам, пострадали в основном старые самолёты, подлежащие списанию и утилизации.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил американских военных за нанесение воздушного удара по сирийской авиабазе "Шайрат" и соседним с ней населённым пунктам. Жертвами массированного обстрела в ночь на пятницу стали, по разным оценкам, до десяти человек, в том числе мирные жители, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в Вашингтоне, это стало ответом на якобы произведённую Дамаском химическую атаку в провинции Идлиб. В своём обращении к военным американский президент подчеркнул, что "мужчины и женщины нашей армии здорово представляют интересы США".

Сирия, Россия и ряд других государств назвали бомбардировку агрессией в отношении суверенного государства. Уже на следующий день после обстрела с авиабазы "Шайрат" снова начали взлетать самолёты сирийских ВВС.

"Соединённые Штаты Америки нанесли воздушный удар по базе ВВС Сирии, выполнявшей задачи по борьбе с террористическими группировками. В результате обстрела существенных потерь мы не понесли: пострадали в основном старые самолёты, подлежащие списанию и утилизации, а также техника, которая находилась на ремонте. Через считанные часы боеспособность авиабазы была восстановлена", - отметил офицер управления военно-воздушной базы "Эш-Шайрат" Сулейман Махмуд.