В Москве открылся беговой сезон

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В Москве в воскресенье открывается беговой сезон. В спортивном комплексе "Лужники" завершился первый массовый забег на пять километров. В нём участвовали около шести тысяч человек.

Спортивный азарт и воля к победе, - все эти слова как нельзя лучше подойдут к спортсменам, которые 9 апреля решили выйти на беговую дорожку. В 10 утра в воскресенье состоялся старт, и уже через 14 минут на дистанции в пять тысяч метров определился победитель, сообщает "ТВ Центр".

Это бегун из Казани Ринас Ахмадеев. И первая девушка, которая оказалась быстрее многих мужчин - Юлия Конякина пришла к финишу с результатом 16 минут 26 секунд. Слово победителям.

"Трасса идеальная. Я думаю, все довольны. Тем более получилось пробежать сегодня по рекорду", - отметил Ринас Ахмадеев.

"Победа была очень неожиданная. Это первый быстрый старт в сезоне. На сборы в этом году не получилось поехать, а соперницы сильные, поэтому я очень довольна результатом", - сказала Юлия Конякина.

Это первый из шести забегов Московского марафона - разминочный. Для многих это не только лучший способ отпраздновать начало бегового сезона, но и возможность оценить свою физическую форму после зимы.

Личные рекорды, состязание с друзьями - повод начать тренировки. У каждого из почти шести тысяч зарегистрированных спортсменов сегодня своя мотивация. Маршрут забега вокруг Олимпийского комплекса "Лужники". Участники пробегают мимо комплекса зданий МГУ, Большой спортивной арены, Лужнецкой набережной.

"Думаю, все соскучились по беговому сезону, все бегали в зале зимой, готовились. Наконец-то забег на улице, все рады. Немножко морозно, но я думаю это совсем не помешает бегунам", - отметила знаменитая теннисистка Вера Звонарева.

Участники забега в один голос говорят, что пробежка - хороший способ проснуться в воскресенье и на всех порах начать новую рабочую неделю.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".