В Москве прошел турнир по дзюдо для сотрудников полиции

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Представители Японии одержали победу в международном турнире по дзюдо для сотрудников полиции, который прошел в Москве. На деньги от соревнований оказывается помощь родственникам героев, погибших при исполнении служебного долга.

В Москве прошел международный турнир по дзюдо для сотрудников полиции, военнослужащих Миноброны и других силовых ведомств, сообщает "ТВ Центр".

В нём участвовали 14 команд. Победу одержали представители Японии. В последней схватке им удалось обойти российских полицейских. Третье место разделили борцы из Белоруссии и сотрудники Росгвардии.

Главная задача соревнований - укрепление сотрудничества между военнослужащими разных стран. На деньги от турнира оказывается помощь родственникам героев, погибших при исполнении служебного долга. За десять лет проведения состязаний более 500 семей получили материальную поддержку.