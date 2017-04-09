Ансамбль имени Александрова дал концерт в Стамбуле

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Ансамбль имени Александрова дал концерт в обновленном составе. Артисты выступили в Стамбуле.

Ансамбль имени Александрова провёл первые зарубежные гастроли в обновлённом составе. Плотный концертный график артистов открылся выступлением в Стамбуле, сообщает "ТВ Центр".

"Александровцы" исполнили самые известные песни из своего репертуара: "Калинка, "Смуглянка", "Вдоль по Питерской". Эти произведения уже стали визитными карточками ансамбля.

Специально для иностранной публики был подготовлен даже турецкий марш. А уже в мае в рамках большого гастрольного сезона коллектив отправится в европейское турне.

64 участника ансамбля имени Александрова и его художественный руководитель Валерий Халилов погибли в авиакатастрофе над Черным морем в декабре прошлого года.