Христиане отмечают Вербное воскресенье

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В воскресенье 9 апреля христиане всего мира отмечают Вербное воскресенье. я Патриарх Московский Кирилл совершил торжественную литургию в Храме Христа Спасителя.

Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное воскресенье, отмечают сегодня христиане всего мира. Один из главных праздников церковного календаря в этом году у православных, католиков и протестантов приходится на один день, передает "ТВ Центр".

По евангельском преданию, после воскрешения Лазаря Христос торжественно вошёл в Иерусалим. Жители города встречали его как царя, постилая перед ним пальмовые ветви. В России символом праздника вместо пальмы стала верба.

Торжественную литургию в Храме Христа Спасителя совершил 9 апреля патриарх Московский Кирилл. С завтрашнего дня у православных христиан начинается страстная седмица, посвящённая страданиям и смерти Спасителя. А в следующее воскресенье верующие встретят Светлое Христово Воскресение - Пасху.