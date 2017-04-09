После столкновения поездов в Москве в больницах остаются 8 человек

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После столкновения электрички и пассажирского поезда в Москве в больницах остаются 15 человек. Об этом заявил - заместитель директора по медицинской части научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

Заместитель директора по медицинской части научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк заявил, что в больницах после столкновения пассажирского поезда Москва – Брест с электричкой в больницах остаются восемь человек, сообщает "ТВ Центр".

"На данный момент находятся в многопрофильных стационарах восемь чел. Из них трое детей. Состояние у всех средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет. Есть граждане Белоруссии. У них травмы также средней тяжести без угрозы для жизни", - отметил он.