Число жертв взрыва в церкви в Египте возросло до 25 человек

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До 25 человек возросло число жертв взрыва в церкви в египетском городе Танта. Теракт был совершен внутри храма. По последним данным, бомба была заложена в сумке, оставленной под скамейкой. В результате второго взрыва, прогремевшего рядом с центром подготовки сотрудников МВД погиб один человек.

Жертвами взрыва в церкви в египетском городе Танта, который расположен к северу от Каира, стали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, теракт был совершен внутри церкви. Изначально сообщалось о том, что взрывное устройство привел в действие смертник, однако позднее поступила информация о том, что сумку с взрывчаткой оставили под скамейкой.

Теракт произошел в воскресенье 9 апреля. В этот день египетские христиане, как и православные, и католики всего мира, отмечают Вербное воскресенье. Праздничная служба проходила в англиканской христианской церкви Мар-Гиргис.

Сейчас весь район вокруг храма оцеплен. Там может находиться еще одно взрывное устройство. Кроме того, как сообщил министр внутренних дел Египта Магди Абдель Гаффар, ведется поиск причастных к взрыву в церкви.

По распоряжению президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, для приема раненых открыты реанимационные отделения госпиталей ВС АРЕ, оснащенных современным оборудованием.

Еще один взрыв произошел рядом с центром подготовки сотрудников МВД. На данный момент известно об одном погибшем.

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