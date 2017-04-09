Французский турист погиб при падении воздушного шара в Турции
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Один человек погиб и еще 20 туристов пострадали в результате падения воздушного шара в Каппадокии в центральной Турции. Жертвой инцидента оказался гражданин Франции. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
В результате падения воздушного шара в Каппадокии в центральной Турции погиб турист из Франции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Assiciated Press. Еще 20 человек пострадали.
По предварительным данным, в полете шар зацепился за линию электропередач и упал на землю. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
На воздушном шаре туристы должны были осмотреть живописную историческую местность с воздуха.