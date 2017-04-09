Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с терактами

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с терактами в городе Танта.

Россия и Египет должны сообща дать отпор террористам, заявил президент нашей страны Владимир Путин. Об этом сообщает сайт Кремля. Так глава государства отреагировал на теракты в египетском городе Танта.

"Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию", – подчеркнул глава государства.

По последним данным, жертвами взрыва в церкви в египетском городе Танта стало 25 человек. Еще один человек погиб при взрыве у центра подготовки сотрудников МВД.