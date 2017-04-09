В церкви в египетской Александрии прогремел взрыв

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Еще один теракт произошел в Египте. На этот раз взрыв произошел в кафедральном соборе Святого Марка в Александрии. СМИ сообщают о гибели двух человек. Это вторая за сутки атака на храм в Египте.

Третий за сутки взрыв прогремел на севере Египта в воскресенье, 9 апреля. Как сообщает "Интерфакс", целью террористов на этот раз стал кафедральный собор Святого Марка в Александрии.

СМИ сообщают о многочисленных жертвах.

Это вторая за сутки атака на церковь в Египте. Ранее взрыв произошел в христианской церкви в египетском городе Танта. По последним данным, погибли от 25 до 30 человек. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с произошедшим.