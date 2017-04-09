Как живет ошибочно обвиненный в петербургском теракте Ильяс Никитин

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К концу недели стало известно о задержании восьмерых подозреваемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Причём, шестерых задержали в Северной столице, а двоих - в Москве. В пятницу Басманный суд заключил под стражу до 3 июня Содика Ортикова и Шохисту Каримову. Следствие считает, что они причастны к организации взрыва, у них изъяты боеприпасы и детонаторы. Сам Никитин рассказал о своей жизни в интервью "ТВ Центру".

В результате теракта в метро в Петербурге погибли 13 человек, полсотни попали в больницы. Но есть и ещё один пострадавший. Причём пострадавший от взрыва не физического, а информационного. Ни в чём не повинный мужчина, которого журналисты поспешно объявили подозреваемым в совершении теракта. Его изображение с камеры видеонаблюдения было опубликовано во многих СМИ. И с этого момента для Андрея Никитина изменилось всё, передает "ТВ Центр".

Он сейчас постоянно мысленно возвращается к событиям последних дней. Вспоминает, анализирует. Как оказался в ненужное время в ненужном месте. Чудом избежал взрыва. А фактически – стал еще одной его жертвой. Попав в камеры видеонаблюдения, Андрей Никитин в традиционной мусульманской одежде моментально превратился в подозреваемого номер один. Его фото тут же растиражировали интернет и СМИ. Узнав об этом, он сам пришел в полицию, чтобы заявить – к трагедии не причастен. В Петербург приехал в отпуск. И случайно оказался в метро в момент взрыва.

"Они рассмотрели мой телефон, мои связи. В федеральной службе безопасности провели свою работу и спустя определенное время они подтвердили мою непричастность", - отметил сам Никитин.

Но даже если бы выдали справку – не помогло! Его злоключения только начинались! Как выглядит предполагаемый террорист знала уже вся страна. Из Петербурга он прилетел в Москву. Собирался дальше отправиться в Башкирию, к заболевшей матери через Оренбург. Прошел паспортный контроль. Но на борту поднялся настоящий бунт. Перепуганные пассажиры отказывались с ним лететь. Экипаж отреагировал.

"Данный пассажир с рейса был снят. Рейс был вновь досмотрен, пассажиры вновь прошли проверку, и с задержкой в сорок восемь минут данный рейс вылетел. Пассажир покинул воздушное судно в сопровождении сотрудников безопасности аэропорта. Никаких действий к оставлению на воздушном судне он не предпринимал", - отметил пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

Никитин признается, что к ситуации отнесся с пониманием. Но его и потом не раз останавливали сотрудники полиции. До дома пришлось добираться наземным транспортом. На одной из автозаправок случился новый инцидент.

"Сотрудница АЗС побежала с сообщением, звонить и сообщать, что здесь находится с фотографии с Питера, где произошел взрыв, что он здесь", - подчеркнул Никитин.

А по телефону атаковали журналисты. И не было от них ни покоя, ни житья. Он отключал мобильник и несколько дней общался только с сотрудниками информагентства IslamNews. От них и стали известны первые подробности.

По паспорту он – Андрей. 39 лет. Родился в Башкирии. Отец – мордвин, мать – татарка. Отца потерял рано, воспитывали его родственники со стороны матери – традиционная исламская семья.

"Поступил вот в десантное училище, стал офицером, служил в Чечне, но потом вот что-то у него произошло, и вот это его толкнуло к вере. Да, он стал очень религиозным человеком", - отметил председатель правления ассоциации культурно-просветительских общественных объединений "Собрание" Мухамед Саляхетдинов.

Теперь он называет себя Ильясом. Последние четыре года работает дальнобойщиком. Вахтовым методом, в Нижневартовске. Но как только фото Никитина после теракта появилось в СМИ, работодатель сообщил ему об увольнении. Якобы, по рекомендации из регионального Следственного комитета.

"Они ему рассказали, что приходили из следственного комитета, смотрели его рабочее место, проверяли и разговаривали с начальством. И в порыве они, наверное, дали какие-то рекомендации начальнику транскомпании, чтобы он его уволил, я так предполагаю", - подчеркнул Саляхетдинов.

Такая история, когда теракт рикошетом разрушает жизнь - не первая. Москвичку Галину Бочарову в 2010 году СМИ также поспешно, по ошибке записали в "шахидки" после взрывов в московском метро. Она тоже на фото показалась подозрительной. Хотя в тот день всего лишь ехала на собеседование, искала работу. Потом долго судилась со средствами массовой информации. Но безуспешно.

"Ну, сил нет у неё, не хватало так сказать здоровья, махнула рукой. Таким образом ей не удалось защитить своё имя, Бочаровой, она так и осталась в глазах окружающих, как террористка. К сожалению, после моей неудачной защиты её в суде, мы с ней расстались, потому что она считала, что это недоработка адвоката, хотя я считаю, что сделал всё, что мог", - сказал адвокат Галины Бочаровой Борис Локшин.

История Андрея Никитина сложилась иначе. Как только выяснились все обстоятельства, его активно поддержали в интернете, в соцсетях. Появилась даже онлайн-петиция.

К переговорам с работодателем подключился и адвокат.

"Мы заявили о том, что есть адвокат, если вы собираетесь его увольнять, то мы, конечно же, будем это решение обжаловать, потому что никаких оснований для его увольнения нет, он не подозреваемый, он не обвиняемый", - сказал адвокат Никитина Руслан Нагиев.

Работодатель и сам подтвердил – увольнять Никитина действительно не за что. И о его религиозности все давно знают.

"Да, в массах он выделяется, его видно сразу, он всегда в белом, он всегда опрятный. Хотя на ремонте когда стоит, с него мазут капает, что называется с ушей. Но за рулем, и вот когда он путевку берёт, медика проходит - чисто всё, можно сказать - пример для подражания. По нему за весь период не было ни взысканий, ни наказаний, положительный такой отзыв", - отметил заместитель генерального директора по транспорту компании-работодателя Валентин Мельник.

Теперь уже точно известно - увольнять его никто не собирается. Некоторые из средств массовой информации, поспешивших записать его в подозреваемые, перед ним извинились.

"Справедливость есть, СМИ, оказывается, могут справедливо мусульман показывать, и как-то реабилитировать, да, когда их дискредитируют. Это тоже очень положительно", - подчеркнул Мухамед Саляхетдинов.

Андрей, он же Ильяс, Никитин пока еще в отпуске, в Башкирии. Рядом с мамой, которая недавно перенесла инфаркт. Ни свой облик, ни свои религиозные взгляды менять не собирается.

"Я не скрываюсь, я открыто веду образ жизни, касаемо всех планов я стараюсь вести открытый образ жизни, чтобы люди видели, чтобы не было сомнений", - рассказал Никитин.

Он надеется, что люди в конце концов поймут: страх и ненависть к тем, у кого другая религия или одежда – это еще одно "отложенное" действие теракта. Люди поймут и смогут устоять перед этой взрывной волной.

Юлия Богоманшина, Алишер Султанов, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".