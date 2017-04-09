СМИ: Тиллерсон усмотрел вину России в сирийском кризисе

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву намерен обвинить Россию в соучастии и сокрытии военных преступлений, якобы совершаемых режимом Асада. Кроме того, он потребует от Москвы прекратить поддержку президента Сирии.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон намерен потребовать от Москвы прекратить поддерживать "кровавую диктатуру" президента Сирии Башара Асада. Такие данные, как сообщает "Интерфакс", есть у газеты Sunday Times.

Кроме того, издание New York Post узнало, что во время своего визита в Москву, который состоится на этой неделе, он может выдвинуть обвинения России в соучастии и сокрытии военных преступлений, якобы совершаемых режимом Асада.

У главы американского внешнеполитического ведомства якобы есть доказательства того, что "Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин". Кроме того, госсекретарь США обвинит Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что таким образом Россия не выполнила своих обязательств в этой области.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сообщил о своем решении отменить запланированный на 10 апреля визит в Москву. Причина в ситуации в Сирии.