16:06, 09 апреля 2017

Путин и Рухани отметили недопустимость агрессивных действий США в САР

Теги:  сирия  путин  иран  Сирийский конфликт  рухани

Президент России и его иранский коллега Хасан Рухани в ходе телефонного разговора отметили недопустимость агрессивных действий США против Сирии. Также они высказались за объективное и непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Одной из тем беседы лидеров стали действия США в Сирии, сообщает сайт Кремля.

"С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права. Владимир Путин и Хасан Рухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб", - говорится на сайте.

Кроме того, Путин и Рухани отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии.

Также лидеры обсудили ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в рамках состоявшегося 27–28 марта 2017 года официального визита Рухани в Россию. "Особое внимание было уделено ключевым аспектам двустороннего взаимодействия на антитеррористическом треке, выражена готовность к его дальнейшему углублению в целях обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - отметили в Кремле.

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