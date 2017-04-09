ИГ взяло на себя ответственность за атаки на церкви в Египте
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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия. Жертвами двух терактов, которые были совершены смертниками в коптских храмах, стали 44 человека. Более 100 пострадали.
Запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в двух городах Египта Танта и Александрия. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya, передает "Интерфакс".
Согласно последним данным египетского Министерства здравоохранения, жертвами двух терактов стали 44 человека. Более 100 пострадали. В Танте погиб 31 человек, а в Александрии - 13.
По словам президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, этот террор направлен "против нашей родины, и против христиан, и против мусульман". Кроме того, он отметил, что произошедшие атаки "еще больше сплотят египетский народ в его стремлении противостоять террору и к установлению безопасности в стране".
Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования ас-Сиси в связи с произошедшим.
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