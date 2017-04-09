Трамп намерен ввести новые санкции в отношении России

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Президент США Дональд Трамп начал обсуждение вопроса о возможности введения новых санкций против России и против Ирана. Как рассказала постпред США при ООН Никки Хейли, это произойдет в связи с ситуацией в Сирии.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что президент страны Дональд Трамп начал обсуждать вопрос о возможности применения новых антироссийских санкций. Также под ограничительные меры может попасть Иран, передает "Интерфакс".

Ранее американские СМИ узнали, что глава Госдепа США Рекс Тиллерсон намерен потребовать от Москвы прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада. Также во время своего визита в Россию, который состоится на этой неделе, он может выдвинуть обвинения против Москвы в соучастии и сокрытии военных преступлений, якобы совершаемых режимом Асада.

Также госсекретарь США намерен обвинить Россию в нарушении соглашения от 2013 года о наблюдении за уничтожением сирийского химического оружия, заявив, что таким образом Москва не выполнила своих обязательств в этой области.

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