17:39, 09 апреля 2017

В Москве ударили ножом курсантку МВД

Теги:  полиция  мвд  Происшествие

Полиция разыскивает мужчину, который ударил ножом курсантку МВД в Москве. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.

В Москве неизвестный мужчина ранил ножом курсантку МВД. Об этом сообщает "Интерфакс". Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, отметили в пресс-службе столичного главка МВД.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе Московского университета МВД России имени Кикотя подтвердили факт получения ножевого ранения курсанткой первого курса.

Инцидент произошел 9 апреля в Петроверигском переулке. Пострадавшая госпитализирована в больницу НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

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