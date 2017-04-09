В Москве ударили ножом курсантку МВД
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Полиция разыскивает мужчину, который ударил ножом курсантку МВД в Москве. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.
В Москве неизвестный мужчина ранил ножом курсантку МВД. Об этом сообщает "Интерфакс". Сейчас полиция разыскивает подозреваемого, отметили в пресс-службе столичного главка МВД.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
В пресс-службе Московского университета МВД России имени Кикотя подтвердили факт получения ножевого ранения курсанткой первого курса.
Инцидент произошел 9 апреля в Петроверигском переулке. Пострадавшая госпитализирована в больницу НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.