ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" в 22 туре РФПЛ

Теги: Спорт футбол цска

Московский футбольный клуб ЦСКА не смог выиграть у ФК "Краснодар" на его поле в рамках 22 тура чемпионата России. Команды завершили встречу вничью - 1:1. На гол Федора Смолова с пенальти гости ответили точным выстрелом Понтуса Вернблума.

Московский ЦСКА сыграл вничью с футбольным клубом "Краснодар". Игра проходила на юге России и завершилась со счетом 1:1, передает TVC.ru.

В первом тайме армейцы владели явным преимуществом, однако это не принесло им никаких дивидендов. Гости один раз попали в штангу и еще раз – в перекладину ворот Станислава Крицюка.

Во втором тайме хозяева стали чаще атаковать владения Игоря Акинфеева. Одна такая вылазка завершилась назначением пенальти в сторону ворот ЦСКА. Его уверенно реализовал Федор Смолов.

Армейцы нашли силы на достойный ответ на 76 минуте. Понтус Вернблум забил дальним ударом. На большее армейцев уже не хватило.

Теперь в турнирной таблице ЦСКА, как и "Зенит", отстают от идущего на первом месте "Спартака" на восемь очков.