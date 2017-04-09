Россия и Иран дадут "силовой ответ" в случае агрессии США в Сирии

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В Совместном командном центре боевых действий в Сирии, в который, в частности, входит Россия, заявили, что США "перешли красную черту", нанеся ракетный удар по сирийской авиабазе. Теперь члены Центра предупредили, что будут давать "силовой ответ" в случае новых агрессивных действий американской стороны в Сирии.

Члены Совместного командного центра боевых действий в Сирии заявили, что США получат адекватный силовой ответ, если последуют новые удары по сирийским объектам. Об этом сообщает арабское издание Ilam al Harbi, передает "Интерфакс".

По словам военных, американская сторона "перешла красную черту" нанеся ракетный удар по сирийской авиабазе "Шайрат".

"Начиная с этого момента, мы будем давать ответ с применением силы на любую агрессию или любое пересечение красной черты в любой форме. И Америка знает, что мы можем ответить хорошо", - говорится в заявлении Центра.

В состав Совместного командного центра боевых действий в Сирии входят Россия, Иран и выступающие на стороне режима сирийские ополченцы.

Ранее президент России Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Рухани в ходе телефонного разговора отметили недопустимость агрессивных действий США против Сирии. Кроме того, они высказались за объективное и непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб.

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