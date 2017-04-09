По факту подготовки взрыва в Осло задержали 17-летнего россиянина

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Несовершеннолетнего россиянина задержали в норвежском Осло после того, как местной полиции удалось обезвредить бомбу в центре города. Его подозревают в хранении взрывчатых веществ.

В ночь на 9 апреля норвежская полиция обезвредила взрывное устройство в центре Осло. Место, где была обнаружена бомба, было оцеплено полицией, передает "Интерфакс".

Позднее появилась информация о задержании человека, который якобы пытался организовать теракт. Им оказался 17-летний гражданин России, о чем заявил представитель полиции Синге Алинг. Россиянина подозревают в хранении взрывчатых веществ.

Сейчас российские дипломаты проверяют информацию о задержании российского гражданина. При этом, в посольстве России в Норвегии подчеркнули, что официального уведомления об задержании россиянина со стороны норвежских властей пока не поступало.