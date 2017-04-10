На Камчатке спасатели ищут туристов, пропавших при сходе лавины

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На Камчатке спасатели ищут двоих туристов, пропавших в воскресенье во время схода лавины на склоне Вилючинского вулкана. Всего в момент происшествия там находились около 40 человек.

На Камчатке спасатели ищут людей, пропавших после схода лавины. Мобильная связь в этом районе не работает - потребовалось время, чтобы добраться туда, где можно вызвать спасателей, передает "ТВ Центр".

Первая группа МЧС из-за метели добиралась к месту поиска на снегоходах. В понедельник в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 с кинологами и спецоборудованием на борту. Группировка в течение дня будет увеличена.

"10 апреля утром из Петропавловска-Камчатского выехала еще одна колонна спасателей, более 20 человек на 14 единицах техники, с собой они также везут оборудование для поисков. Вместе с представителями МЧС едут также сотрудники Института вулканологии и сейсмологии РАН с георадаром, с помощью которого можно искать людей под лавинами на глубине до 10 метров", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю Роман Чурсин.