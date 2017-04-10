В Египте после терактов на три месяца ввели чрезвычайное положение

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Две атаки с разницей всего в несколько часов произошли в Танте и Александрии накануне. Число погибших возросло до 44 человек. Раненых более 120. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

"Вербное" или, как еще говорят католики, "Пальмовое" воскресенье в египетском городе Танта началось с телевизионной трансляции праздничного богослужения из крупнейшего в дельте Нила христианского собора "Мар Гиргис". Около 9 утра картинка прямого эфира внезапно пропадает, передает "ТВ Центр".

Первые минуты после взрыва - глазами очевидцев. Внутри просторного помещения на полу, вперемешку с разбитой мебелью, тела погибших и раненых. Сразу становится понятно - среди прихожан много жертв.

Десятки раненых к прибывающим каретам скорой помощи выносят на руках подоспевшие очевидцы. Местная больница переполнена. Пострадавших решено доставлять в ближайшие военные госпитали. Тем временем к центральному входу коптской православной церкви, потрясенные страшной новостью, стягиваются местные жители.

Первые детали трагедии сообщают выжившие очевидцы. С их слов, в заполненный людьми центральный зал собора зашел террорист-смертник. Взрывное устройство он привел в действие перед алтарем. Практически сразу в прессе появляется информация о втором взрыве, который якобы произошел возле центра подготовки сотрудников полиции Танты. Эту новость впоследствии правоохранители опровергли.

Однако еще один взрыв все-таки происходит, но уже в Александрии. Мишенью смертника становится также христианская церковь, да еще и резиденция коптского патриарха Теодора Второго. Взрывное устройство сработало у входа в тот момент, когда местные стражи порядка остановили подозрительного человека. В результате этого теракта 13 человек, включая полицейских, погибли на месте. Десятки находившихся рядом прихожан получили ранения. Общее количество жертв и пострадавших в результате двух взрывов постоянно уточняется.

Ответственность за совершение взрывов взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". Вышедшие на улицы по большей части мусульманских городов Египта жители свое отношение к происходящему высказали вполне однозначно.

"Христиане и мусульмане едины. И мы все должны признать это. То, что произошло - преступление, которое совершили бандиты. Ислам не имеет ничего общего с этими терактами, потому что мусульмане и христиане всегда были и будут едины", - заявил Ахмед Абдель Хади.

Действия террористов вызвали однозначную реакцию по всему миру. Теракт решительно осудили представители всех христианских церквей. Соболезнования в связи с трагическими последствиями двух взрывов в телеграмме главе Египта выразил президент России Владимир Путин.

"Преступление, совершённое в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако, уверен, что они не достигнут своих преступных целей", - отметил российский лидер.

Власти Египта в память о жертвах террористических актов объявили в стране общенациональный трехдневный траур.

Андрей Сидоренко, Артем Рассказихин, "ТВ Центр".