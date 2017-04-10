СМИ: исполнитель теракта в Стокгольме действовал по приказу ИГ

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Террорист, который устроил наезд на людей в Стокгольме, признался, что действовал по приказу запрещённого "Исламского государства" и рассказал на допросе, что является сторонником этой группировки.

Исполнитель теракта в Стокгольме действовал по приказу "Исламского государства". Такие данные сообщают шведские СМИ. Всего по делу задержаны двое. Предполагаемый исполнитель - выходец из Узбекистана - в феврале был объявлен в розыск за уклонение от депортации, передает "ТВ Центр".

Шведская полиция опасается, что после атаки насилию со стороны националистов могут подвергнуться мигранты из мусульманских стран. Между тем, несколько десятков тысяч жителей страны приняли участие в "Манифестации любви" на площади неподалеку от места теракта. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.

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