В Совфеде ответили на угрозы США ввести новые санкции против России

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Президент США Дональд Трамп лично поблагодарил командира эсминца за ракетные удары по Сирии. Кроме того, американский лидер намерен рассмотреть вопрос об ужесточении санкций против России и Ирана за поддержку сирийского лидера Башара Асада. В Совфеде предвидят серьезное ухудшение отношений с США в случае новых ограничительных мер.

Это похоже как минимум на политическое давление. Едва союзники Сирии выступают против военной агрессии Вашингтона, как постпред США в Организации Объединенных Наций заявляет: президент Трамп обдумывает введение новых санкций против России и Ирана. Причина - их поддержка легитимного правительства Сирии, передает "ТВ Центр".

"Президенту Трампу нужно разобраться в ситуации, которая складывается в Сирии. Обсуждения об ужесточении санкций в отношении России и Ирана уже начались. При этом наша первая и главная задача - борьба с "Исламским государством". Во-вторых, мы не видим мирной Сирии при Асаде. Никакого варианта для политического урегулирования в Сирии не существует, пока Асад находится у власти", - заявила Никки Хейли.

Выступление Никки Хейли было показано в эфире американского телевидения, но адресовано, прежде всего, Москве. Белый дом требует отставки сирийского президента. Асада называют убийцей, приводя в пример химическую атаку в Хан-Шейхуне. Отвечая на критику в бездоказательности таких обвинений, американский постпред заявила, что улики против Асада имеются, но они секретны. То есть общественность их никогда не увидит. Сразу после инцидента Россия предложила провести международное расследование, ведь не исключено, что химические вещества хранились на атакованном складе террористов, которых многократно уличали в применении запрещенных веществ. Но вместо этого Москве предлагают довольствоваться секретными доказательствами вины Асада, их, может быть, передадут по запросу.

"Альтернативное объяснение химатаки, которое выдвигает Россия, просто неправдоподобно. То, что оно не только неправдоподобно, но ещё и не заслуживает доверия, мы знаем благодаря собственной информации и открытым источникам. Так что нет сомнений в том, кто именно несёт ответственность за указанные атаки - это Башар Асад", - заявил Рекс Тиллерсон.

Уже в среду госсекретарь встретится в Москве с Сергеем Лавровым. Тиллерсон заявил, что, прежде всего, призовет Россию активнее влиять на Асада. Но британские журналисты, ссылаясь на собственную информацию, считают, что Вашингтон и Лондон хотят начать в Сирии переходный период. Москву будут убеждать отказаться от поддержки президента Асада.

Сам Дональд Трамп, который теперь угодил вашингтонским ястребам, еще недавно заявлял о том, что не нужно свергать сирийского президента. А Россия эту позицию занимает давно, вспоминая опыт Ливии и Ирака. К тому же, правительственные войска – единственные, кто эффективно борется с террористами на земле. Боевики усилили попытки прорыва, едва поняли, что американцы атаковали сирийскую авиабазу.

Близкий друг Джона Маккейна сенатор Линдси Грэм, заявил, что Трамп, конечно, показал себя новым мировым шерифом, но делать нужно еще больше. По словам Герберта Макмастера, советника президента по нацбезопасности, Вашингтон делать больше готов.

Пётр Вершинин, Павел Румянцев, "ТВ Центр".