СКР возбудил дело по факту нападения на курсантку МВД в Москве

Теги: полиция Уголовное дело мвд скр

Следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на курсантку МВД России. Инцидент произошел в воскресенье на Петроверигском переулке в центре столицы. Неизвестный мужчина ранил ножом курсантку и скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в больницу НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на курсантку первого курса МВД России, которое произошло в воскресенье в центре Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В воскресенье днем неизвестный мужчина, находясь вблизи дома, расположенного по Петроверигскому переулку в городе Москве, догнал курсантку первого курса МВД России и нанес ей удар в область живота острым предметом, причинив ей проникающее колото-резанное ранение", - сказала Иванова.

По ее словам, затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в больницу НИИ имени Склифосовского в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось о том, что полиция разыскивает мужчину, который ударил ножом курсантку МВД в Москве.

Читайте также:

В Москве ударили ножом курсантку МВД