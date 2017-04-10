На месте пожара в Храме всех религий в Казани нашли тело мужчины

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В Казани в Храме всех религий произошел пожар. Огонь, который охватил кровлю и чердачное помещение, удалось потушить в 06:51 по московскому времени. На месте ЧП найдено тело мужчины. В настоящий момент его личность устанавливается.

В Казани на месте пожара в Храме всех религий найдено тело мужчины, передает агентство "Татар-Информ" со ссылкой на МЧС по региону.

Как говорится на сайте МЧС, сообщение о пожаре поступило в 04:35 по московскому времени. Возгорание произошло на кровле и в чердачном помещении здания. Двери были закрыты, поэтому пожарным пришлось вскрыть замки. В 06:51 огонь был потушен.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Тело мужчины было найдено на втором этаже. Личность погибшего устанавливается.

Построенный в 1994 году Храм всех религий - архитектурное сооружение, автором которого стал архитектор и скульптор Ильдар Ханов. Службы и обряды в здании не проводятся.

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