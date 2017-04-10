В Сирии еще два населенных пункта присоединились к перемирию

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В Сирии к процессу примирения присоединились 1448 населенных пунктов. За минувшие сутки при участии российских военных подписаны два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Также продолжены переговоры с отрядами вооруженной оппозиции.

Казалось, эта ночь будет длиться вечность. В темноте, на линии фронта, разделяющей позиции правительственных войск и ИГ, только силуэты. Офицеры российского Центра примирения сторон и сирийской армии ждут парламентеров, отмечает "ТВ Центр". Из деревень, которые на территории, пока контролируемой боевиками. Но хотят заключить перемирие. Все в напряжении. Полевые командиры об этом намерении, конечно, не знают. За любым шорохом может последовать шквальный огонь. Но военных беспокоит другое. Не сорвутся ли договоренности. Томительные часы на исходе. И вот, в сумерках – несколько фигур.

Старейшины рискуют жизнями. В палатке их первым делом успокаивают. Журналисты здесь не для провокаций. Переговоры длятся долго. Старейшины понимают. Соседство с ИГ может погубить сотни людей. На бланке ставят подписи. Подтверждение того, что их деревни официально отказываются поддерживать террористов и воевать против сирийской армии.

"В ваших сёлах должны быть созданы отряды самообороны. Вы должны сделать так, чтобы боевики не могли у вас остановиться и в нужный момент вы должны выступить и защитить свою деревню", - сообщил замначальника Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо Андрей Котенок.

Этих мужчин уговаривать не пришлось. Они давно сделали выбор. И годы, проведенные с ИГ, сегодня самые страшные воспоминания. Сразу 20 боевиков сбежали от своих командиров.

"Запад называет их умеренной оппозицией. Но это звери. Когда они заподозрили, что я собираюсь бежать, мне выбили зубы прикладом. Я призываю всех последовать нашему примеру", - говорит Салех Осман.

Боевики говорят, что в рядах ИГ, "Нусры" (обе запрещены на территории России) и других группировок немало тех, кому война надоела. Но они сомневаются, выжидают и просто боятся. Хотят посмотреть, что будет с теми, кто решился сложить оружие.

Боевиков отвезут в Алеппо и дадут шанс вернуться к мирной жизни. Большинство среди них - фермеры, строители, пекари, торговцы. Кого угрозами, кого обманом, вербовщики террористов приводили их в свои отряды. Российский центр примирения сторон гарантирует – репрессий и преследований не будет. Все, кто сдался, попадают под амнистию, объявленную президентом Арабской республики.

Недолгий переезд. Жилой район. Остановка. Мужчин передают их близким, на поруки. Это первое доказательство того, что власти не собираются, в отличие от боевиков, пытать и расстреливать тех, кто сдался. Родственники, даже не самые близкие, готовы дать кров и приют. И ручаются - с террористами больше никаких контактов.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.