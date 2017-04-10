В России легализуют выращивание опиумного мака

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Минпромторг готовит законопроект, согласно которому в России будет легализовано производство наркосодержащих растений. В частности, это касается выращивания опиумного мака для производства обезболивающих. Таким образом, предлагается разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования.

В России может быть легализовано производство наркосодержащих растений. В частности, Минпромторг намерен разрешить выращивание опиумного мака для производства обезболивающих, пишет газета "Известия".

Таким образом, министерство предлагает разрешить культивирование наркосодержащих растений только в промышленных целях, а не для личного использования. В ведомстве подчеркнули, что у производства наркосодержащих лекарственных препаратов по полному циклу есть приоритетное значение для развития фармацевтической промышленности.

Согласно данным Минпромторга, в России сейчас зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов. При этом девять из них включены в перечень жизненно необходимых. Они производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире рынок опийных субстанций представлен десятью иностранными компаниями.

В настоящее время в России разрешено культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях, а также в интересах экспертной деятельности.

Согласно статье 18 закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", в стране действует запрет на культивирование растений в промышленных целях. Законопроект, подготовленный Минпромторгом, предполагает снятие этого запрета. Кроме того, изменения внесут в статью 228.2 УК России, ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ").

Инициатором поправок выступил Московский эндокринный завод (МЭЗ). Это государственное предприятие, занимающееся производством наркосодержащих препаратов.