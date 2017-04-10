В понедельник в Москве будет теплая и сухая погода

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Синоптики прогнозируют 10 апреля в столичном регионе теплую и сухую погоду. Максимальная температура воздуха составит 13 градусов выше нуля. Потепление пришло в Московский регион из-за отступления антициклона.

В понедельник днем температура воздуха в Москве и Подмосковье поднимется до 13 градусов выше нуля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области от восьми до 13 градусов тепла", - говорится в сообщении. Погода в столичном регионе будет теплой и без существенных осадков из-за отступления антициклона.