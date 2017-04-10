Южная Корея испытала баллистическую ракету на случай агрессии КНДР

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Сеул провел испытания новой баллистической ракеты, способной летать на расстояние до 800 километров. Это произошло после аналогичных испытаний в КНДР. Таким образом, ситуация на Корейском полуострове обостряется. Масла в огонь подливают и США, чья противоракетная система THAAD, размещенная в Южной Корее, вызывает озабоченность не только у Пхеньяна, но и у Пекина.

Южная Корея 6 апреля провела успешное испытание новой баллистической ракеты дальностью 800 километров. Эти действия Сеула могли стать ответом на запуск баллистической ракеты средней дальности в КНДР. Теперь Южная Корея сможет нанести удар по всей территории своего северного соседа, пишет газета "Известия".

Тем не менее, происходящее на Корейском полуострове говорит о том, что долгосрочный конфликт в связи c активизацией военной деятельности двух Корей обостряется. Ситуация усугубляется еще и на фоне размещения американской противоракетной системы THAAD в Южной Корее. Это уже вызывает озабоченность не только у КНДР, но и у Китая.

Кроме того, США совершили еще один маневр, направив к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку, возглавляемую авианосцем Carl Vinson. Официальный военный представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что эти действия вызваны последними провокациями со стороны Северной Кореи.

Как отметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Россия обеспокоена сложившейся ситуацией. Политики и эксперты отмечают, что конфликтующие стороны должны сесть за стол переговоров, а в Совбезе ООН необходимо поднять вопрос о недопущении гонки вооружений и эскалации в регионе.

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