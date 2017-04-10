ЦБ отозвал лицензию у московского Росэнергобанка

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Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций Росэнергобанк. В деятельности организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности.

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации "Росэнергобанк" в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Проблемы у КБ "РЭБ" (АО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в составлении недостоверной финансовой отчетности", - отметили в ЦБ.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он занимал 92 место в банковской системе России.

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