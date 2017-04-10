Возле станций МЦК высадят голубые ели и живые изгороди

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Этой весной возле станций МЦК начнут высаживать растения. Всего у транспортно-пересадочных пунктов появятся порядка 80 деревьев, более 1000 кустарников и около 70 квадратных метров цветников. В частности, у нескольких станций высадят голубые ели и живые изгороди.

В начале мая рядом со станциями Московского центрального кольца (МЦК) начнется высадка растений. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Вблизи 14 станций появятся порядка 80 деревьев, более 1000 кустарников и около 70 квадратных метров цветников. При выборе растений предпочтение отдавалось самым устойчивым. Это сорта, которые лучше всего переносят загрязнение и загазованность воздуха, перепады температур, а также выполняют шумозащитные функции", - говорится в сообщении.

В частности, у станций будут высажены голубые ели, мелколистные липы, молодые каштаны, остролистные клены и западные туи. Кроме того, озеленять территорию рядом с транспортно-пересадочными узлами также будут живые изгороди из кустарников.