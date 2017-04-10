Египет погрузился в трехдневный траур после терактов

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В Египте на три месяца введено чрезвычайное положение. Такое решение принял президент страны после терактов в Танте и Александрии. Боевики атаковали христианские храмы. 44 человека погибли, более 120 пострадали. Соболезнования главе государства и семьям погибших направил Владимир Путин. В стране объявлен трехдневный траур.

Сотни людей. Крики женщин. Одна за другой кареты скорой помощи, пробиваясь сквозь толпу, подъезжают к церкви святого Георгия. Танта прощается с 27 жертвами теракта, передает "ТВ Центр". "Я до сих пор не верю в это! Как террорист мог беспрепятственно проникнуть в церковь с 6-килограммовой взрывчаткой? Где была охрана? Куда они смотрели?" – говорит Сильвана Сабри.

Горечь утраты перемешивается с яростью. Люди негодуют и обвиняют власти в бездействии. Еще неделю назад местное телевидение сообщало об обнаруженном взрывном устройстве. Тогда его обезвредили, но вводить усиленные меры безопасности перед одним из главных христианских праздников не стали.

В 9 утра телевизионную трансляцию богослужения прерывает мощный взрыв. Террорист-смертник приводит в действие взрывное устройство прямо перед алтарем. Раскиданные по всему храму скамейки. Между ними десятки тел. Но как оказалось, буквально через несколько часов - атака на прихожан храма в городе Танта - только первый акт кровавого спектакля. Новый удар по Александрии.

"Всё произошло на моих глазах. Неизвестный пытался пройти в церковь в обход рамок металлоискателей. Он выглядел подозрительно. Полицейский остановил его и начал досмотр. В этот момент смертник подорвал себя", - рассказал очевидец Ахмед Мохамед.

Еще один взрыв прогремел в Танте возле центра подготовки сотрудников МВД. По последней информации, серия терактов, ответственность за которую взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ, унесла жизни 44 человек. В стране на три месяца введено чрезвычайное положение.

"Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам! Террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину!" – заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Пограничная служба арабской республики по поручению президента ас-Сиси приведена в полную боевую готовность. На улицах Каира - десятки бронемашин и спецподразделения египетской армии. Под особый контроль взяты госучреждения, социальные объекты, мечети и храмы. В стране объявлен трехдневный траур.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".