Сенаторы раскритиковали Трампа за отсутствие плана по Сирии

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В США сенаторы раскритиковали Дональда Трампа за непоследовательную политику и отсутствие четкого плана действий в Сирии. По их мнению, необходимо подготовить стратегию, а не наносить удары по усмотрению президента. В то же время некоторые предлагают отправить в Сирию еще несколько тысяч военных.

Президент Трамп, похоже, вновь попал в ловушки, расставленные вашингтонским истэблишментом. Пока непонятно, стал удар по сирийской правительственной базе единичным действием или является частью серьёзного разворота в сирийской политике Вашингтона. Но политических очков этим ударом нынешняя администрация не заработала, передает "ТВ Центр".

Трампа всё равно жёстко критикуют. Причём те же люди, которые ещё вчера обвиняли его в нерешительности, и призывали к применению силы. Сенатор МакКейн заявил, что удар по Шайрату - это "превосходный первый шаг и кардинальный поворот". Но Трамп несёт частичную ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб, так как перед этим заявления Белого дома, что свержение Асада не является целью Вашингтона, показывали слабость США. Теперь же, по мнению сенатора, необходимо создать стратегию действий и прописать её в проекте резолюции. Отсутствие до сегодняшнего дня вообще какой-то стратегии в Сирии косвенно признал и другой сенатор - Линдси Грэм.

"У нас есть прочная правовая основа. Но наша стратегия ещё не разработана. Что дальше? Я рад, что Трамп сделал это. Теперь в глазах наших врагов он больше не Обама, но он должен продвигаться дальше в этом деле. Теперь он - главный шериф в городе", - заявил сенатор.

Отсутствие в Вашингтоне ясной стратегии также подтвердил и сенатор Бэн Кардин. И призвал её, наконец, разработать. Но при этом тот же Грэм призывает послать в Сирию ещё 6 тысяч военных. Но якобы не для свержения Асада, а для борьбы с исламистами. Формулировка при этом достойна цитаты: "Его должен свергнуть собственный народ, но за счёт наших усилий". Чуть осторожнее призывает действовать бывший кандидат в президенты Берни Сандерс.

"Наша задача на долговременную перспективу состоит во взаимодействии с другими странами, а не в действиях в одностороннем порядке. Мы должны сотрудничать с остальными государствами, с конечной целью достичь мира и стабильности в Сирии. Одностороннее применение силы и ввод войск приведут к распаду и разрушению Сирии. Легче ввязаться в войну, чем выйти из нее. Таков главный урок, который мы извлекли за последние 15 лет на Ближнем Востоке", - отметил Сандерс.

Урок извлечён явно не всеми. Из самой администрации Трампа поступают разные сигналы. Представитель США в ООН Никки Хейли озвучивает очень жёсткую позицию.

"Президенту Трампу нужно разобраться в ситуации, которая складывается в Сирии. Обсуждения об ужесточении санкций в отношении России и Ирана уже начались. При этом наша первая и главная задача - борьба с "Исламским государством". Мы не видим мирной Сирии при Асаде. Никакого варианта для политического урегулирования в Сирии не существует, пока Асад находится у власти", - заявила она.

Более сдержан госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого ждут на этом неделе с визитом в Москве.

"Мы надеемся, что сможем работать с Россией, и использовать ее влияние для создания зон стабильности по всей территории Сирии и условий для политического процесса в Женеве, в который мы сможем привлечь все стороны конфликта. И именно благодаря этому политическому процессу мы верим, что сирийский народ сможет решить судьбу Башара Асада", - сказал он.

Информационный фон в западной прессе заставляет думать, что госсекретарь едет в Москву чуть ли не с ультиматумами по Сирии. Однако предложить что-то кроме сотрудничества в тупиковой ситуации вряд ли получится.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".