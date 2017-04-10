Космонавты перешли с МКС на борт "Союза"

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В понедельник на Землю возвращается экипаж 50-й миссии МКС. Это космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу. На орбите они пробыли 173 дня.

В понедельник утром космонавты перешли с борта станции в космический корабль "Союз". По плану он отстыковался от МКС. Как ожидается, спускаемый аппарат войдет в плотные слои атмосферы около двух часов дня по Москве. Приземлится он в Карагандинской области Казахстана, передает "ТВ Центр".

Экипаж следующей миссии отправится на МКС уже 20 апреля. На этот раз в составе будут вместо трех двое космонавтов - россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер.

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