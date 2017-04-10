Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Звёздная болезнь"

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12:17 Сирийский конфликт
Активистов "Белых касок" уличили в постановочном спасении детей в Сирии
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11:51 Политика
Сенаторы раскритиковали Трампа за отсутствие плана по Сирии
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11:39 Теракт
Египет погрузился в трехдневный траур после терактов
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11:26 Украина
Глава Нацбанка Украины уйдет в отставку 10 мая
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11:20 Украина
Радикалы замуровали отделение Сбербанка в Харькове
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12:36 Политика
Жители Южной Осетии высказались за переименование республики
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