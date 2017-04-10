Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Звёздная болезнь"

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О новых космических разработках наших учёных, подготовке межпланетных экспедиций, и о том, как можно исследовать космос, оставаясь на Земле – в специальном репортаже Петра Любимова "Звёздная болезнь" - смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".