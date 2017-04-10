Жители Южной Осетии высказались за переименование республики

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Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов, по предварительным данным, лидирует на выборах президента республики. Кроме того, сообщается, что жители страны высказались за ее переименование.

Итоги президентских выборов подводят в Южной Осетии. Голосование признано состоявшимся. К этому моменту обработаны бюллетени с трети участков, передает "ТВ Центр".

Согласно первым данным, которые озвучил Центризбирком, лидирует спикер парламента Анатолий Бибилов. У него 49 процентов голосов. Он почти в два раза опережает своего ближайшего конкурента, действующего главу Южной Осетии Леонида Тибилова.

Для победы в первом туре Бибилову необходимо набрать 50 процентов плюс 1 голос. В штабе кандидата в успехе не сомневаются. Одновременно с выборами президента жители Южной Осетии приняли участие в референдуме о переименовании республики в государство Алания. Как сообщили в ЦИК, инициативу поддержали свыше 78 процентов избирателей.