Мужчина напал на пенсионерку в лифте жилого дома в Москве

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На западе Москвы мужчина напал на пенсионерку. Это произошло в лифте дома, в котором живет женщина. В результате злоумышленник ограбил потерпевшую на три тысячи рублей и скрылся. Полиция ведет поиски преступника.

Неизвестный мужчина напал на пенсионерку в лифте жилого дома в Строгине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе столичного управления МВД.

Инцидент произошел в доме №2 на улице Таллинской. Пострадала москвичка 1958 года рождения. Мужчина угрожал женщине похожим на нож предметом. В итоге злоумышленник похитил у нее три тысячи рублей и скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое. Ведется розыск преступника.