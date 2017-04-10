После столкновения поездов в больницах Москвы остаются 7 человек

Теги: больница поезд пострадавшие Происшествие москва

Семь пострадавших остаются в столичных больницах после столкновения электрички и пассажирского поезда в Москве. Кроме того, еще пятеро человек находятся в медучреждениях Минска. Авария с участием двух поездов произошла вечером 8 апреля на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили". В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички, а также секция локомотива пассажирского поезда.

В столичных больницах остаются семь пострадавших в результате столкновения электрички с пассажирским поездом в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

"По данным на утро, в лечебных учреждениях Москвы остаются семь человек, в том числе трое детей", - говорится в сообщении. При этом еще пятеро пострадавших находятся в медучреждениях Минска.

Авария на перегоне между станциями "Кунцево" и "Фили" произошла 8 апреля в 22:16 по московскому времени. Машинист пригородного поезда Москва - Усово ради предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение. В результате была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. В итоге в него врезался пассажирский поезд Москва – Брест. Машинист этого поезда также применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате с рельсов сошли четыре вагона электрички, а также секция локомотива пассажирского поезда. Кроме того, было приостановлено движение по двум путям. Утром 9 апреля его восстановили. Всего за медицинской помощью после аварии обратились порядка 50 человек.