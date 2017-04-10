В Приморье началась выдача ПТС на подержанные иномарки с "ЭРА-ГЛОНАСС"

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В Приморье, из-за новых требований обязательной установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" сотни подержанных машин оказались в настоящем плену. По новому регламенту в автомобиле обязательно должна быть тревожная кнопка - без нее получить паспорт транспортного средства невозможно. Местные власти пошли навстречу автолюбителям.

С восторженными фразами "наконец-то" Елена Мальцева садится за руль своего нового авто. Подарок мужа к 8 марта задержался на таможне, передает "ТВ Центр".

Сотни других автовладельцев больше двух месяцев не могли получить паспорт транспортного средства на машины с пробегом за границей. По новому регламенту в автомобиле должна быть установлена система "ЭРА–ГЛОНАСС". В б/у иномарках такой нет. Рынок вторичного авто оказался под вопросом

Сейчас законодатели пошли навстречу приморским автолюбителям. Введен временный порядок установки системы. Из зоны таможенного контроля автовладелец теперь едет не в ГАИ на регистрацию, как раньше, а в сервисный центр, где машину оборудуют кнопкой.

"Само устройство - это блок. Его нужно зарегистрировать на сайте, чтобы он был привязан к автомобилю. Данные автомобиля, цвет, номер кузова, вин-номер", - рассказал инженер Евгений Жуков.

После того, как устройство занесли в базу данных, блок устанавливают в автомобиль. По желанию клиента кнопку крепят либо на верхней панели приборов, либо на лобовом стекле, но так, чтобы все пристегнутые пассажиры могли до нее дотянуться.

Устройство обязательно тестируют, связывают с диспетчером. Через полтора часа владелец уже может забирать свою машину. С документами, в которых стоит отметка "система "ЭРА-ГЛОНАСС" установлена", автомобилисты идут в таможню, где получают в руки долгожданный паспорт транспортного средства.

Сейчас более трех тысяч машин в Приморье ждут регистрации. Половина из них до сих пор находятся в порту. Специалисты обещают, что в течение недели на все автомобили, которые застряли на таможне, установят системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и выдадут паспорт транспортного средства.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток".