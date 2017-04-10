В Омске девочка впала в кому и умерла после укола лидокаина

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В Омске десятилетняя девочка с почечной недостаточностью, впавшая в кому после укола лидокаина, умерла в больнице. Смерть наступила утром 8 апреля. По версии следствия, девочка впала в кому из-за сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами.

В Омске умерла впавшая в кому после укола лидокаина девочка. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 30 марта после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы №3 десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Смерть наступила утром 8 апреля.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".

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