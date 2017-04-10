Шувалов поручил проработать новые правила дорожного движения

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В России могут измениться правила дорожного движения. Первое изменение касается правил проезда по перекресткам с круговым движением. Второе - введения нового знака и термина "зона успокоенного движения". Внести поправки в ПДД поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручения МВД и Минтрансу в течение месяца проработать предложения, связанные с изменением ПДД, пишет "Коммерсант".

Так, водители, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. В настоящее время на круге водители уступают путь тем, кто на него въезжает. В случае, когда перед кругом установлен знак "Уступи дорогу", пропускают въезжающие на перекресток.

"Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей", - пояснил представитель Шувалова.

ПДД также могут дополнить новым термином и знаком "Зона успокоенного движения". В таких местах в городах пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а автомобили обяжут ехать со скоростью 10-20 километров в час.

Ранее стало известно, что летом 2017 года автомобилистам будет запрещено перевозить детей до 12 лет без автокресла или бустера.

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