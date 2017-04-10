Сын Трампа напомнил американским звездам об их обещании уехать из США

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Сын президента США Дональда Трампа заявил, что все еще ждет, когда некоторые обещавшие покинуть страну американские знаменитости сделают это. Так он отреагировал на заявления ряда французских звезд переехать в другую страну в случае победы на выборах президента Марин Ле Пен.

Дональд Трамп-младший, являющийся сыном президента США, напомнил американским звездам шоу-бизнеса об их обещании покинуть страну в случае, если республиканец победит на выборах главы Белого дома. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я все еще жду, когда все эти знаменитости, обещавшие сделать то же самое, уедут", - написал сын президента США Дональда Трампа об американских звездах.

I'm still waiting for all those celebs here, who promised to do the same, to go!!! #maga https://t.co/jgMVFj0I0f — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 9 апреля 2017 г.

Так он прокомментировал вопрос журналиста Пола Джозефа Уотсона, рассказавшего о заявлениях ряда французских знаменитостей, пообещавших уехать из страны в случае победы на выборах президента Франции Марин Ле Пен. "Где же я мог уже это слышать?", - отметил Уотсон.

В 2016 году многие американские звезды шоу-бизнеса заявили, что покинут страну, если Дональд Трамп станет ее президентом.