Сын Трампа напомнил американским звездам об их обещании уехать из США

Дональд Трамп-младший, являющийся сыном президента США, напомнил американским звездам шоу-бизнеса об их обещании покинуть страну в случае, если республиканец победит на выборах главы Белого дома. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я все еще жду, когда все эти знаменитости, обещавшие сделать то же самое, уедут", - написал сын президента США Дональда Трампа об американских звездах.

I'm still waiting for all those celebs here, who promised to do the same, to go!!! #maga https://t.co/jgMVFj0I0f