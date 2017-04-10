Озеленение территорий у Московского центрального кольца начнётся в мае

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В начале мая рядом с транспортно-пересадочными узлами Московского центрального кольца (МЦК) начнётся высадка растений. Вблизи 14 станций появятся порядка 80 деревьев, более 1000 кустарников и около 70 квадратных метров цветников.

Деревья и цветники появятся возле станций МЦК этим летом. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. При выборе растений предпочтение отдавалось самым устойчивым. Это сорта, которые лучше всего переносят загрязнение и загазованность воздуха, перепады температур, а также выполняют шумозащитные функции.

Озеленение территорий у станций МЦК стартует с деревьев — подрощенных саженцев. Завершится процесс в середине лета созданием цветников.

Живые изгороди из кустарников — главный элемент озеленения территорий вокруг станций МЦК. Больше всего высадят цветущих спирей. Этот кустарник хорошо уживается с другими растениями и не требует укрывания на зиму. Например, на территории вокруг станций "Балтийская" и "Зорге" высадят 31 белоснежную спирею Вангутта. Яркая спирея Бумальда появится рядом со станцией "Хорошёво". Больше сотни японских спирей украсят территории вблизи станций "Новохохловская" и "Измайлово", 85 кустарников появится около станции "Окружная".

Также у станций МЦК появятся живые изгороди из дёрна белого — это кустарник с оригинальными бело-зелёными листьями и красными ветками. Их высадят, в частности, на станциях "Окружная" и "Андроновка".

Яркие цветники разобьют около трёх станций МЦК. Самый большой из них (61,2 квадратных метра) появится у станции "Верхние Котлы". Ещё два цветника расположатся у станций "Бульвар Рокоссовского" и "Деловой Центр".

Радовать глаз пассажиров будут астры — альпийская и новобельгийская, петуния садовая, перекати-поле (или гипсофила). Также в цветниках высадят красивые травы — овсяницу голубую, фалярис, или шёлковую траву, ячмень гривастый. Цветники украсят и "серебристыми водопадами" — дихондрой с ползучими стеблями.

"Все эти растения отличают неприхотливость и продолжительное обильное цветение, они просты в посадке и уходе", — сообщили в пресс-службе АО "МКЖД".

Специалисты составляли ландшафтные композиции так, чтобы растения вокруг станций МЦК цвели с начала лета до поздней осени. Например, петуния садовая и гипсофила цветут с июля до первых морозов, поэтому они будут составлять основную часть композиции. Ячмень гривастый цветёт в июне-июле, потом ему на смену придёт астра новобельгийская — морозостойкое растение, которое цветёт практически до октября.