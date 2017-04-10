Радикалы замуровали отделение Сбербанка в Харькове
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Украинские радикалы заблокировали отделение Сбербанка в Харькове. Активисты партии "Национальный корпус" заложили вход в организацию белыми блоками и заклеили здание листовками. Глава НК в Харькове пообещал, что акция коснется других банков.
Радикалы из партии "Национальный корпус" заблокировали отделение Сбербанка на улице Донец-Захаржевского в Харькове. Об этом сообщил глава местной организации Олег Ширяев в Facebook.
Судя по фотографиям и видеозаписям на его странице, активисты заложили вход в отделение белыми блоками и заклеили здание листовками. Ширяев пообещал, что акция коснется и других банков.
23 марта Нацбанк Украины ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Под действие ограничительных мер попали Сбербанк, "ВиЭс Банк", Проминвестбанк, ВТБ и "БМ Банк".
Впоследствии на Украине была заблокирована работа пяти отделений Сбербанка в связи с протестными акциями радикалов, которые требовали закрыть и выдворить из страны российские банки.
После этого Сбербанк объявил о продаже своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания.
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