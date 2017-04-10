Глава Нацбанка Украины уйдет в отставку 10 мая

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Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева направила президенту страны Петру Порошенко заявление об отставке. Уйти с должности она рассчитывает 10 мая. При этом она готова покинуть этот пост раньше запланированного в случае, если этого потребуют депутаты Верховной Рады.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подтвердила информацию о своей отставке. Как передает сайт "112 Украина", она уже отправила президенту страны Петру Порошенко заявление с просьбой освободить ее от должности 10 мая.

При этом она подчеркнула, что в случае, если Верховная Рада проголосует за ее увольнение раньше этого времени, то отставка случится до 10 мая. По ее словам, она готова доложить о результатах своей деятельности на должности главы НБУ на пленарном заседании украинского парламента.

"Впервые в истории нашей страны отставка председателя НБУ не является политическим решением", - отметила она.

Вместе с тем, Гонтарева отметила, что изменения в политике Нацбанка после ее ухода не будет. "Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели в течение моего председательства", – подчеркнула она.

Об отставке Гонтаревой СМИ сообщали еще в феврале 2017 года. Тогда в администрации Порошенко заявили, что поиски нового главы НБУ уже ведутся. Им, в частности, может стать экс-премьер Арсений Яценюк или бывший президент страны Виктор Ющенко.

Сама Гонтарева, как сообщали СМИ, рассчитывает вернуться в частный сектор. Пост главы НБУ она занимала с 2014 года. Ранее глава Нацбанка уже просила президента об отставке, однако Порошенко так и не подал представление на ее снятие.