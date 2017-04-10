В МЧС назвали причину пожара в Храме всех религий в Казани

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Пожар в Храме всех религий в Казани мог произойти из-за поджога. Предварительную версию происшествия озвучили в МЧС по Татарстану. В результате пожара погиб один человек.

Поджог мог стать причиной пожара в Храме всех религий в Казани. Об этом "Интерфаксу" сообщили в МЧС по Татарстану.

"Найдено несколько очагов пожара, есть следы горючей жидкости", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее на месте пожара нашли тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается.

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